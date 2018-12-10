Миколенко розповів про стосунки з Лужним

За словами захисника Динамо Віталія Миколенка, тренер Динамо Олег Лужний доволі часто дає йому поради та підказки.

"Найчастіше індивідуально зі мною розмовляє Олег Романович, оскільки він сам був крайнім захисником і знає всі тонкощі амплуа.

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Просить весь час про одне – грай вперед, дивись весь час вперед, назад не оглядайся. Чи жорсткий Лужний тренер? Ні. Добряк! Він може присоромити, якщо є за що, але не жорстко. Олег Романович позитивно ставиться до всього", – сказав Миколенко у інтерв'ю журналу "Футбол", передає Динамо Киев от Шурика.

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