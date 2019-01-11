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Миколенко розповів про очікування від зимових зборів Динамо

13:54 265 Читать на русском
Миколенко розповів про очікування від зимових зборів Динамо
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про враження від відпустки та підготовку до другої половини сезону.

"Відпустку провів із друзями та батьками, їздив у гори. Перед Новим роком вже почав тренуватися, свято зустрів із друзями, а після цього уже цілеспрямовано працював за індивідуальною програмою. Не можу сказати, що вона дуже важка, але її потрібно виконати, адже там багато бігової роботи.

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Медобстеження? Усі ті самі кабінети та люди, уже усіх знаю. У мене зі здоров’ям, наче, усе добре, тому усіх лікарів люблю, єдине – коли беруть кров, відвертаюся.

Напередодні вильоту на перший збір потрібно набратися терпіння, адже там доведеться працювати на межі своїх можливостей, через "не можу".

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Вважаю, що трьох контрольних матчів на першому зборі цілком достатньо, адже на тренуваннях більше працюватимемо над силою та витривалістю. Думаю, ближче до матчів із Олімпіакосом тренерський штаб озвучить нам завдання та установки", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Міжсезонні збори Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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