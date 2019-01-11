Миколенко розповів про очікування від зимових зборів Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про враження від відпустки та підготовку до другої половини сезону.

"Відпустку провів із друзями та батьками, їздив у гори. Перед Новим роком вже почав тренуватися, свято зустрів із друзями, а після цього уже цілеспрямовано працював за індивідуальною програмою. Не можу сказати, що вона дуже важка, але її потрібно виконати, адже там багато бігової роботи.

Хацкевич наполягає на підписанні Соля

Медобстеження? Усі ті самі кабінети та люди, уже усіх знаю. У мене зі здоров’ям, наче, усе добре, тому усіх лікарів люблю, єдине – коли беруть кров, відвертаюся.

Напередодні вильоту на перший збір потрібно набратися терпіння, адже там доведеться працювати на межі своїх можливостей, через "не можу".

Михайліченко проходив медогляд разом з гравцями Динамо

Вважаю, що трьох контрольних матчів на першому зборі цілком достатньо, адже на тренуваннях більше працюватимемо над силою та витривалістю. Думаю, ближче до матчів із Олімпіакосом тренерський штаб озвучить нам завдання та установки", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.