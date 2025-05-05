"Я не люблю загадувати наперед. Живу одним днем, але все планую найближчим часом. Зараз у мене контракт з Евертоном, я щасливий у цьому клубі. В принципі, хотілося б тут лишитися.

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Плани... Не хочу нічого загадувати. Зараз я в Евертоні, у мене гарний настрій та чудова погода. Все класно", – зізнався Миколенко в інтерв'ю Setanta Sports.

Нагадаємо, Віталій Миколенко перейшов до Евертона в січні 2022 року з київського Динамо за 23,5 мільйона євро. В поточному сезоні українець провів 34 матчі за "ірисок" та віддав 2 результативні передачі. Наразі Евертон посідає 14-те місце у турнірній таблиці АПЛ з 39-ма очками.

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