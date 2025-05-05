Миколенко розповів, де хотів би продовжити кар'єру
Захисник англійського Евертона Віталій Миколенко поділився подальшими планами на майбутнє.
"Я не люблю загадувати наперед. Живу одним днем, але все планую найближчим часом. Зараз у мене контракт з Евертоном, я щасливий у цьому клубі. В принципі, хотілося б тут лишитися.
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Плани... Не хочу нічого загадувати. Зараз я в Евертоні, у мене гарний настрій та чудова погода. Все класно", – зізнався Миколенко в інтерв'ю Setanta Sports.
Нагадаємо, Віталій Миколенко перейшов до Евертона в січні 2022 року з київського Динамо за 23,5 мільйона євро. В поточному сезоні українець провів 34 матчі за "ірисок" та віддав 2 результативні передачі. Наразі Евертон посідає 14-те місце у турнірній таблиці АПЛ з 39-ма очками.
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