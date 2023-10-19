Часто одноклубники і партнери по збірній виводять Миколенка на футбольне поле, тримаючи його за голову. Віталій сприймає цю ситуацію з гумором і, схоже, зовсім не ображається.

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"Та це жарт такий. Не знаю, вони думають, що це футбольний м'яч, а не голова. В Евертоні кажуть, що в мене не голова, а тенісний м'яч.

Це жарти, це смішно, приємно, коли ти можеш принести якийсь позитив команді. Вони взагалі говорили, що давай поряд з іншими м'ячами поставимо", – сказав Віталій в ефірі YouTube-каналу Взбірна.

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