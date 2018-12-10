Миколенко розповів, чому не переносить кольору Шахтаря

За словами Віталія Миколенка, нелюбов до Шахтаря в ньому виховували ще з академії.

"Для мене помаранчевий колір – як для бика червоний. Не переношу. Шахтар – сильний подразник.

Миколенко розповів про стосунки з Лужним

Мій тренер в академії Олександр Стужук постійно повторював: "Можна програти кому завгодно, тільки не Шахтарю", – розповів захисник Динамо в інтерв'ю журналу "Футбол", передає Динамо Киев от Шурика.

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