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Миколенко розповів, чому не переносить кольору Шахтаря

15:28 968 Читать на русском
Миколенко розповів, чому не переносить кольору Шахтаря
Віталій Миколенко (ліворуч) / Фото: соцмережі

За словами Віталія Миколенка, нелюбов до Шахтаря в ньому виховували ще з академії.

"Для мене помаранчевий колір – як для бика червоний. Не переношу. Шахтар – сильний подразник.

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Мій тренер в академії Олександр Стужук постійно повторював: "Можна програти кому завгодно, тільки не Шахтарю", – розповів захисник Динамо в інтерв'ю журналу "Футбол", передає Динамо Киев от Шурика.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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