Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про свій стан перед матчем проти Бельгії на Євро-2024.

"З травмами, мабуть, найважче впоратися психологічно, оскільки я дуже довго йшов до цього турніру. Ми почали кваліфікацію в березні минулого року, і я грав у кожній грі.

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Я дуже хотів зіграти на цьому Євро – це була моя мрія. Після першої травми я відновився, але потім отримав другу, яка трохи підірвала мою готовність до турніру. Зараз я відновив повноцінні тренування з командою. Я відчуваю невеликий дискомфорт, але все добре. Я працюю на повну потужність", – цитує Миколенка офіційний сайт УЄФА​​​​​​​.

Нагадаємо, захисник отримав травму у товариському поєдинку проти збірної Молдови і через це не зіграв уже в двох матчах України на Євро-2024: проти Румунії та Словаччини.

До слова, матч збірної України проти Бельгії відбудеться сьогодні, 26 червня о 19:00.

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