Керівництво Евертона роздумує над тим, щоб звільнити Шона Дайча з посади головного тренера.

"Іриски" стартували в АПЛ невдало і перебувають наразі неподалік зони вильоту. Невтішні результати підштовхують керівництво Евертона до кардинальних змін.

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Як повідомляє givemesport з посиланням на TalkSPORT, Шон Дайч, наставник Віталія Миколенка, може втратити роботу. Очільники "ірисок" планують запросити на його місце Томаса Франка з Брентфорда, за який виступає Єгор Ярмолюк. Іншими варіантами для Евертона є Гері О'Ніл та Кіран МакКенна.

Нагадаємо, що Дайч очолює "ірисок" з січня 2023 року. За підсумками минулого сезону Евертон посів 15 місця і врятувався від вильоту. Наразі команда перебуває на 16 сходинці з 10 балами.

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