Миколенко ризикує пропустити матч проти аутсайдера АПЛ
17:18 - Читать на русском
Віталій Миколенко може перервати серію своїх виходів у основі Евертона.
Участь українця у матчі 7 туру АПЛ проти Лутона під питанням, інформує офіційний сайт "ірисок".
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Миколенко відіграв 45 хвилин у кубковій грі проти Астон Вілли, але в перерві його замінили. Головний тренер Евертона Шон Дайч пояснив, що захисник отримав забій. Лікарі оцінять стан Віталія завтра (29 вересня), а матч з Лутоном запланований на 30-те.
Нагадаємо, Миколенко на старті сезону випав зі складу Евертона, проте поступово повернув позиції і 3 матчі поспіль виходив у старті.
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