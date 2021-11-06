Захисник Динамо Віталій Миколенко ще не скоро зможе вийти на футбольне поле.

Травма лівого оборонця "біло-синіх" виявилась серйознішою, ніж зазначалось раніше. Наставник киян Мірча Луческу розповів у коментарі Football Hub, що Миколенко пропустить найближчі три тижні.

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Таким чином, Віталій точно не допоможе збірній України у листопадових матчах, а також не зіграє у зустрічах з Чорноморцем (19 листопада), Баварією (23 листопада) та Минаєм (27 листопада). Не виключено, що Миколенко не зможе зіграти у поєдинках киян, які заплановані на грудень – проти Вереса та Зорі в УПЛ та Бенфіки у Лізі чемпіонів.

До слова, Миколенко відіграв у 15 поєдинках у складі Динамо в поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами.

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