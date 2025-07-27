Літня серія АПЛ

Евертон – Борнмут – 0:3

Голи: Біллінг, 55, Уаттара, 59, Аду-Аджей, 69

Евертон і Борнмут зіграли в США контрольний матч в рамках Літньої серії Прем'єр-ліги. "Іриски" Віталія Миколенка поступилися "вишням" Іллі Забарного з рахунком 0:3 – всі голи були забиті після перерви.

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Через те, що два основних центральних захисники мерсисайдців не грали, Евертон діяв за схемою з трьома центральними захисниками – і Миколенко був одним з них. Він провів на полі всю зустріч і відзначився попередженням на 67-й хвилині – за те, що потягнув Семеньйо за футболку.

Забарний вийшов на заміну на 66-й хвилині замість Сенесі. На 83-й хвилині Ілля запобіг дуже небезпечній атаці, зігравши на випередження.

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