Товариський матч

Евертон – Вестерн Сідней Вондерерс – 5:1

Голи: Мопе, 14, Гордон, 30, 59, 90, Кеннон, 66 – Наджарін, 17

Кілька днів тому Евертон здолав Селтік у серії пенальті, а Миколенко отримав 67 хвилин на полі. Цього разу в основі вийшов Рубен Вінагре, який в АПЛ взагалі не може нав'язати конкуренцію українцю.

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Цей товариський матч дався підопічним Лемпарда значно легше. Евертон розтрощив другу команду Австралії з рахунком 5:1, найкраще розважився Ентоні Гордон. Молода зірка "ірисок" оформив хет-трик і забрав пам'ятний м'яч додому. Миколенко залишився у запасі до фінального свистка.

Нагадаємо, наступний офіційний матч Евертон проведе аж 26 грудня, коли прийматиме Вулверхемптон в рамках АПЛ.

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