Захисник збірної України Віталій Миколенко відновлюється від пошкодження, якого зазнав у спарингу з Молдовою.

Збірна України сьогодні, 13 червня, провела відкрите тренування у Вісбадені, на якому був відсутній Віталій Миколенко, інформує dynamo.kiev.ua.

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Очікується, що найближчим часом Миколенку зроблять МРТ для детальнішого обстеження, яке дасть змогу визначити терміни й тактику лікування.

Нагадаємо, Віталій травмувався в середині першого тайму і був замінений на Олександра Зінченка. Варто зазначити, що захисник пошкодив іншу ногу – раніше він відновлювався від пошкодження гомілкостопу лівої ноги, якого зазнав ще у складі Евертона.

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