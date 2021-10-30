Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про стан Віталія Миколенка, який пропустив поєдинок 13-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться", – поділився Луческу в коментарі офіційному сайту Динамо.

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Зазначимо, що кияни вже через 2 дні прийматимуть Барселону на НСК Олімпійський в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться 2 листопада, початок о 22:00.

До слова, Миколенко відіграв у 15 поєдинках у складі Динамо в поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами.

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