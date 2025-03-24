Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про свій стан після травми, яку він отримав у поєдинку проти Бельгії та підсумував виступ команди.

"Отримав травму стегна, детальніше все з’ясується вже у клубі після обстеження. Було важко, адже не вийшло проводити якісні контратаки, тож довелося багато часу оборонятися. На наступному зборі зберемося, проаналізуємо гру та зробимо висновки – такі моменти потрібно правильно переживати.

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Доку – гравець топкласу. Навіть якщо ти стримуєш його 90 хвилин, він може вирішити долю матчу в останні 3. Це ні для кого не секрет. Загалом Бельгія нас не здивувала – ми виграли перший матч 3:1, але цього разу вони використали підтримку трибун і показали свій рівень", – розповів Віталій YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що найближчі матчі національної збірної України відбудуться 5 вересня в рамках відбіру на ЧС-2026, де "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Франції.

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