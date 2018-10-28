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Миколенко прокоментував свій дебют за Динамо в Лізі Європи

26 жовтня 07:29 833 Читать на русском
Миколенко прокоментував свій дебют за Динамо в Лізі Європи
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу над Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"У них індивідуально сильні гравці, які пограли на світовому рівні. Ми намагалися закрити фланги, щоб не було небезпечних передач. У мене дебют у Лізі Європи, трохи хвилювання було, але я вже рік в команді і легко знаходжу спільну мову з партнерами.

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Найголовніше було не пропустити, тому що грали в меншості і на виїзді. По можливості шукали моменти біля їхных воріт.

Я не можу пояснити, чому попереду ми граємо не так впевнено, можливо підбір гравців не такий. Бєсєдін травмований, Вербіч тільки відновився і Циганков травмований. Всі втомлені, але хороші, позитивні емоції, думаю, легше буде відновитися до наступного матчу", – сказав Миколенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Ліга Європи Ренн - Динамо
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