Миколенко прокоментував свій дебют за Динамо в Лізі Європи

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу над Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"У них індивідуально сильні гравці, які пограли на світовому рівні. Ми намагалися закрити фланги, щоб не було небезпечних передач. У мене дебют у Лізі Європи, трохи хвилювання було, але я вже рік в команді і легко знаходжу спільну мову з партнерами.

Ренн – Динамо – відео голів

Найголовніше було не пропустити, тому що грали в меншості і на виїзді. По можливості шукали моменти біля їхных воріт.

Я не можу пояснити, чому попереду ми граємо не так впевнено, можливо підбір гравців не такий. Бєсєдін травмований, Вербіч тільки відновився і Циганков травмований. Всі втомлені, але хороші, позитивні емоції, думаю, легше буде відновитися до наступного матчу", – сказав Миколенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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