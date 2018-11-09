Миколенко: Пропозиція продовжити контракт з Динамо надійшла після матчу з Ренном

Захисник Динамо Віталій Миколенко висловив власні відчуття після підписання нового контракту з "біло-синіми".

"Продовження контракту не стало сюрпризом, проте мені дуже приємно, що в клубі в мене вірять і таким чином висловили свою довіру.

Миколенко продовжив контракт з Динамо

Пропозиція продовжити контракт з Динамо надійшла після матчу з Ренном. Звісно, я погодився. Думаю, що це великий виклик для мене, адже в клубі розраховують, що я стану кращим, ніж є зараз. Тому треба продовжувати працювати і показувати себе не лише в кожній грі, але й на кожному тренуванні.

Мені здається, я приблизно однаково граю і в центрі, і зліва. Гратиму там, де скаже головний тренер", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

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