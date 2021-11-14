Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко вирішив розставити крапки над "і" у питанні свого потенційного переходу у команду Андрія Шевченка.

"До мене чутки дійшли, але всі мої думки пов'язані з тим, як краще виступити за Динамо у чемпіонаті та єврокубках.

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Я дуже радий за наставника, який був у нас на Євро, він є легендою українського футболу. Сподіваюся, що він і надалі буде класним тренером.

Моє відновлення відбувається добре, жодних ускладнень після травми немає. Сподіваюсь, що у найближчому майбутньому в основній групі готуватимуся до Чорноморця та єврокубків", – сказав Миколенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа італійські ЗМІ почали сватати у генуезьку команду низку гравців. Зокрема кандидатуру Віталія Миколенка називають однією з пріоритетних.

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