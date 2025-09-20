Відновлення Миколенка після травми у збірній дещо затягнулося. Віталій пропустив попередній тур, однак до мерсисайдського дербі українець вже був готовим – і Девід Мойєс одразу ж кинув його в старт. Наш земляк мав стримувати старого знайомого з Єгипту.

Екс-динамівець рідко долучався до атаки. За це відповідав Гріліш. Миколенко сконцентрувався на обороні проти Салаха, однак вже на 10-й хвилині Мо виконав асист. У провину Віталію можна поставити відсутність тиску на суперника – Салах стояв напроти Миколенка близько двох секунд, дочекавшись вривання Гравенберха з глибини й виконавши блискуче закидання в штрафний.

Раян же влетів у периметр і в дотик перекинув Пікфорда. Гол виявився шедевральним. Попри певне недопрацювання Миколенка, головні питання виникають до опорника Гейє (саме він не встиг за Гравенберхом) та до центрбека Кіна (саме Майкл страхував цю зону).

На 27-й же хвилині Ліверпуль забив другий гол. Собослай, Макаллістер і Гравенберх розіграли комбінацію в центрі, у завершення якої Раян виконав класне закидання за спину центрбекам. Туди увірвався Екітіке, легко перегравши Пікфорда. 2:0!

Уникнути претензій у цьому голі Миколенко теж не зміг, адже саме він створив глибину для Юго. Віталій так сконцентрувався на Бредлі, що потягнув лінію офсайду.

Втім, у нашого земляка були й позитивні дії. Зокрема, на 19-й хвилині українець заблокував удар Бредлі з меж штрафного.

Також пригадується епізод на 63-й хвилині, коли Миколенко накрив Собослаї в карному майданчику після скидки від Керкеза.

Варто розуміти, що гра в обороні більшою мірою заточена на позиційні рішення та своєчасність зміщень, а не на кількості ТТД. У цьому аспекті до Миколенка питань виникало обмаль. Безпомилково проти таких суперників зіграти було нереально, але якоїсь пожежі на позиції не виникало. Українець грішив не більше за своїх партнерів.

Віталію стало дещо важче наприкінці зустрічі. Зокрема, він пасивно зіграв проти Ісака на 84-й хвилині, давши виконати розрізний пас на Салаха. Там і Кін зіграв точно так же, а Мо опинився в офсайді – тим не менш, Девід Мойєс вирішив прибрати Миколенка. Витримати повний матч на Енфілді одразу після травми занадто важко.

Ліверпуль в принципі мало створив у цьому дербі. При 11 ударах господарі награли лишень на 0,94 xG. Евертон же зумів закрутити інтригу. Ще в першому таймі Дьюсберрі-Холл міг забивати, прийнявши проникний пас від Гріліша й пробивши з лівого краю штрафного – повз ближню дев'ятку!

На 58-й же хвилині "іриски" розіграли красиву комбінацію. Гріліш розхитав Бредлі й виконав переведення на дальній край штрафного, а Ндіає скинув під удар Гуйє. Опорник потужним ударом метрів з 13-ти прошив Аліссона – 2:1!

Евертон бився на рівних до останніх хвилин, однак уникнути поразки гостям не вдалося. 247-ме мерсисайдське дербі залишилось за Ліверпулем.

