"Цей день настав – ми розпочинаємо штурмовий збір. Лідери думок об'єднали зусилля з Музеєм Фрагментів Війни для забезпечення потреб Третьої Окремої Штурмової Бригади.

Миколенко привіз голи у програшному матчі з Лутоном, але отримав найвищу оцінку, Ман Сіті та МЮ сенсаційно програли

Наша спільна ціль – зібрати 30 000 000 гривень. За найбільший донат ви матимете змогу отримати ось цей артефакт, який залито епоксидною смолою. У цьому кубі знаходиться квиток з кінотеатру в Маріуполі на останній сеанс за два дні до повномасштабного вторгнення.

Заради однієї мети ми об'єднали потужних людей з різних сфер: професійних військових, журналістів, юристів, фотографів, телеведучих, стендаперів, митців і багатьох інших. Просимо максимального поширення, зробити донат за посиланням у шапці профілю та залишити коментар. Кожна гривня – це крок, що наближає нас до мети. Наша сила в єдності", – написав Миколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.