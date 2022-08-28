Валлійський клуб оголосив про перехід 21-річного француза конголезького походження. Нкунку перебрався на правах оренди, яка розрахована на сезон 2022/23, інформує офіційний сайт Кардіффа.

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Нільс виступає на позиції лівого захисника, тобто є конкурентом Віталія Миколенка. Щоправда, за першу команду "ірисок" він зіграв тільки 7 поєдинків, а сезоні 2021/22 відбігав за бельгійський Стандард. Тепер Нкунку пішов набиратися досвіду в чергову оренду.

Новачок вже встиг дебютувати за Кардіфф, вийшовши на заміну в поєдинку проти Престона (0:0). До слова, влітку 2020-го Евертон виклав Марселю за Нкунку 270 тисяч євро.

Після 4-х турів АПЛ команда Френка Лемпарда набрала тільки 2 очки і йде на 17 місці турнірної таблиці. Віталій Миколенко зіграв у всіх поєдинках, результативними діями не відзначався.

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