Мовне питання є важливим у майбутніх відносинах між 22-річним лівим оборонцем та "ірисками", стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Хацкевич – про перехід Миколенка в Евертон: "Це дуже великий крок – у такому віці поїхати в АПЛ"

У контракті між гравцем і клубом є пункт про англійську з чіткими термінами. Вочевидь, йдеться про те, що Віталій повинен за певний час вивчити мову. Своє перше інтерв'ю у новому колективі гравець нашої збірної давав українською та російською, а не англійською.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Його угода з "ірисками" розрахована до червня 2026 року.

Евертон на очах у Миколенка зазнав історичної поразки від Брайтона, Брентфорд переграв Астон Віллу, Лідс здолав Бернлі