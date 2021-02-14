Захисник Динамо Віталій Миколенко обрав собі чергову жертву для глузування. Цього разу 21-річний оборонець киян виклав на власній сторінці у соціальній мережі Instagram власне фото, на якому закриває вуха долонями.

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"Коли Назарій Русин увімкнув свою музику", – підписав світлину Віталій, натякаючи на специфічний музичний смак партнера по команді.

До слова, "мучитись" Миколенкові залишилось недовго – напередодні Мірча Луческу підтвердив оренду Русина та Шабанова у варшавську Легію до кінця сезону.

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