Захисник Динамо Віталій Миколенко зацікавив черговий італійський клуб. Цього разу інтерес до 22-річного гравця приписують Ромі.

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Італійський журналіст Флавіо Тассотті на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер зазначив, що здійснити цей трансфер буде непросто. До того ж, на українця існує високий попит. Зокрема, раніше ЗМІ заявляли про бажання Наполі підписати Віталія.

Відзначимо, що Ромі справді потрібен гравець на позицію лівого захисника. Леонардо Спінаццола став одним із героїв Євро-2020, але отримав жахливу травму, яка залишить його поза грою на дуже тривалий термін. Окрім того, італійця нібито планував купити лондонський Челсі.

Нагадаємо, минулого сезону Миколенко провів у складі Динамо 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав чотири результативні передачі, допомігши киянам виграти УПЛ, а також здобути Кубок та Суперкубок України. На Євро-2020 оборонець пробився зі збірною України до чвертьфіналу турніру. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн ​​євро.

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