Миколенко потрапив у сферу інтересів Інтера

Оборонець киян є трансферною ціллю Інтера, проте не головною, повідомляє Gianluca di Marzio. Українець є запасним варіантом на випадок, якщо не вдастся підписати Емерсона Палмері з Челсі, який провів досить непоганий сезон за лондонців.

Наполі втратив надію підписати Миколенка – італійці шоковані апетитами Динамо

Раніше повідомлялося про інтерес до Миколенка з боку Наполі та Евертона. Динамо хоче виручити за 21-річного гравця 35 мільйонів.

Зауважимо, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. В сезоні 2019/20 динамівець провів 36 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює його в 9 млн євро.

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