Миколенко потрапив у команду тижня АПЛ, забивши за Евертон перший гол в сезоні
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вдало провів матч 11 туру АПЛ проти Брайтона.
Минулого вікенду український захисник Віталій Миколенко допоміг Евертону зіграти внічию проти Брайтона, забивши у ворота команди Роберто Де Дзербі в 11 турі АПЛ.
Миколенко – про дебютний гол у сезоні: "Два роки тому я не міг уявити, що забиватиму за Евертон на Гудісон Парк"
Статистичний портал WhoScored склав символічну збірну із найкращих гравців туру. У 11-ку найкращих потрапив і Віталій Миколенко – оцінка 7.7.
Найвищу оцінку в символічній збірній 11-го туру АПЛ отримав Жеремі Доку із Манчестер Сіті – 10, в одноклубника Мудрика Ніколаса Джексона – 9.5.
Нагадаємо, наступний матч Евертон проведе вже 11 листопада. Суперником команди Миколенка стане Крістал Пелас.
Миколенко забив гол з неробочої ноги і зрівнявся з Мудриком в АПЛ – Де Дзербі курйозно поцупив перемогу Евертона