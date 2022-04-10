Захисник Евертона Віталій Миколенко продовжує відкривати для себе нові горизонти. Напередодні наш співвітчизник вийшов в основі "ірисок" на поєдинок 32-го туру проти Манчестер Юнайтед і зіграв увесь матч.

Сенсаційна перемога Миколенка і Ко у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Юнайтед

Віталій був на полі одним з найкращих, гідно протистояв Роналду і Ко і допоміг ліверпульцям здобути сенсаційну перемогу з рахунком 1:0. Як наслідок, українець цілком справедливо потрапив до дрім-тім Fantasy АПЛ.

Нагадаємо, в Україні великою популярністю користується Fantasy на офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги. У свою команду потрібно набрати 15 гравців місцевих клубів, які за матчі чемпіонату приноситимуть бали. Футболісти оцінені від 12,5 млн фунтів до 4,5 на розсуд фахівців. Ліміт для учасника – 100 млн британської валюти.

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