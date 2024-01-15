Український легіонер Евертона Віталій Миколенко розповів про свою адаптацію до життя в Англії.

"Можливо, ще не дуже добре володію англійською, але я завжди намагаюся вдосконалюватися. Навіть мій перекладач сказав, що я розмовляю краще, але моя англійська буде вдосконалюватися.

Миколенко відверто розповів про взаємини з тренером Евертона

Перший рік для мене та моєї дівчини був важким, але зараз мені тут подобається. У роздягальні я почуваюся набагато краще. Я розумію жарти – навіть скаузький акцент! Коли я сюди переїхав, спочатку було важче, але зараз я почуваюся набагато комфортніше", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, вихованець київського Динамо перебрався в англійський клуб два роки тому. За цей час Миколенко встиг зіграти за Евертон 70 матчів, у яких записав у свій актив три голи.

Героїчні дії Миколенка допомогли втримати нічию з Астон Віллою – Евертон "відклеївся" від зону вильоту