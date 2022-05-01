Віталій Миколенко повинен дякувати долі, що його невдача не коштувала Евертону втрати очок.

На 49-й хвилині українець повинен був подвоювати перевагу Евертона у матчі з Челсі.

Неймовірний промах Миколенка і суперсейви Пікфорда у відеоогляді матчу Евертон – Челсі – 1:0

Дукуре вивів Миколенка на зручну ударну позицію, але правий оборонець "ірисок" пробив повз ворота. Лемпард скривився, різко сплеснув у руки і відвернувся від поля. За губами наставника можна було прочитати кілька слів, і не надто літературних.

На щастя, Евертон вже мав гол Рішарлісона, якого разом з відчайдушними діями в захисті вистачило для перемоги.

Евертон – Челсі: Миколенко змусив Лемпарда вилаятися і ледь не перетворився з титана на антигероя матчу життя в АПЛ