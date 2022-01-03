Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився емоціями від першого виходу на Гудісон Парк перед уболівальниками "ірисок".

"Я вперше відчув, що таке атмосфера на Гудісон Парк. Дякую за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту за Евертон", – написав Миколенко в Instagram до відео з презентації перед уболівальниками Евертона.

Евертон презентував Миколенка власним уболівальникам на Гудісон Парк

Додамо, що презентація Віталія не надихнула його одноклубників на перемогу – "іриски" поступились Брайтону на власному полі (2:3).

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.

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