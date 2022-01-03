Миколенко подякував уболівальникам Евертона після презентації на Гудісон Парк
Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився емоціями від першого виходу на Гудісон Парк перед уболівальниками "ірисок".
"Я вперше відчув, що таке атмосфера на Гудісон Парк. Дякую за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту за Евертон", – написав Миколенко в Instagram до відео з презентації перед уболівальниками Евертона.
Евертон презентував Миколенка власним уболівальникам на Гудісон Парк
Додамо, що презентація Віталія не надихнула його одноклубників на перемогу – "іриски" поступились Брайтону на власному полі (2:3).
Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.
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