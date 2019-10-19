Миколенко поділився враженнями від гри проти Роналду

Захисник збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко під час зустрічі з уболівальниками розповів про дуель з Кріштіану Роналду на футбольному полі у матчі проти Португалії.

"Про що я думав і як впорався з тим хвилюванням, коли дізнався, що буду грати проти Роналду? Я особливо не думав про те, що буду саме проти нього грати. Роналду – великий футболіст, але ми грали проти Португалії і налаштовувалися на те, щоб виконати завдання тренерського штабу.

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Автограф Роналду я не отримав, оскільки з ним після матчу не побачився, так що не встиг попросити. Серед футболістів не було суперечок, хто отримає футболку Роналду. Після першої гри з португальцями Караваєв хотів попросити, але йому не дали.

Кажуть, що під час матчу з боку Роналду були нецензурні слова на мою адресу, але я цього від нього не чув. Всі кажуть, що я його "перекусив". Але це просто у мене найбільше світлин з ним, хоча я і не грав проти Кріштіану на фланзі", – передає слова Миколенка під час зустрічі з уболівальниками Dynamomania.

Нагадаємо, Україна у матчі восьмого туру групи В здолала Португалію (2:1) і достроково вийшла на чемпіонат Європи.

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