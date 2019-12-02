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Миколенко поділився очікуваннями від зустрічі з Де Лігтом і Де Йонгом на Євро-2020

08:00 712 Читать на русском
Миколенко поділився очікуваннями від зустрічі з Де Лігтом і Де Йонгом на Євро-2020
Віталій Миколенко / Getty images

Захисник збірної України Віталій Миколенко вважає, що "синьо-жовтим" не варто розраховувати на слабкість суперників на чемпіонаті Європи 2020 року.

"У фінальній частині, думаю, слабких команд не буде. І кожне очко буде на вагу золота. Будемо грати з усіма.

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Досвід гри Динамо проти Де Лігта і Де Йонга в кваліфікації Ліги чемпіонів? Це було півтора року тому, за цей час багато що змінилося, зокрема, вони дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, і, напевно, додали в майстерності", – цитує Миколенка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна зіграє в групі С разом з командами Нідерландів та Австрії. Четвертий учасник групи визначиться в березні 2020 року за підсумками матчів плей-офф.

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