Віталій Миколенко прибув до розташування збірної України, але не зміг зіграти з Францією (0:2) через те, що відчув дискомфорт.

Миколенко може продовжити угоду з Евертоном – в українця залишився рік за контрактом

Як інформує Liverpool Echo, українець навряд чи зіграє проти Астон Вілли. Медичний штаб Евертона хоче поберегти Миколенка і зробити нове обстеження, щоб визначити ступінь травми та терміни відновлення.

Нагадаємо, що Евертон зіграє 13 вересня проти Астон Вілли у четвертому турі АПЛ. А через сім днів на "ірисок" чекає протистояння з Ліверпулем.

Мудрик отримав черговий бан замість Бенфіки, чому Довбик нікуди не переходить – епічна реакція Судакова на трансфер