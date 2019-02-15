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Миколенко: Після зборів було трохи важко і вболівальники Олімпіакоса тиснули

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Миколенко: Після зборів було трохи важко і вболівальники Олімпіакоса тиснули
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував результативну нічию у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Олімпіакосом (2:2).

"Перший тайм був більш важкий. Потім ми взяли м'яч під свій контроль і забили другий гол. Я вважаю, що рахунок 2:2 на виїзді для нас позитивний.

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Я б не сказав, що ми виглядали наляканими в першому таймі. Можливо, після зборів десь було важко. Все-таки там контрольні матчі без вболівальників, а тут стадіон був проти нас, тому було трохи важко", – сказав він журналістам у мікст-зоні після матчу в Афінах.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо і Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

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Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Олімпіакос - Динамо
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