Миколенко: Після гри проти Роналду на коліні залишилися забої

Захисник Динамо Віталій Миколенко пригадав гру проти Кріштіану Роналду у матчі відбору на Євро-2020 Португалія – Україна (0:0).

"Хіба я міг подумати у 2012 році, сидячи в Черкасах у кафе, поїдаючи піцу за 15 гривень та дивлячись матч Євро-2012 між Україною та Швецією, що колись гратиму з Євгеном Коноплянкою на одному фланзі, а тренером буде Андрій Шевченко!

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Щодо партнерів, то була одна цікава ситуація з Коноплянкою. Уже під час зборів перед матчем із Португалією він проходив повз мою кімнату й почув, як ми граємо по мережі в Counter-Strike – із криками, підказками один одному. І це при тому, що я досить скромний, стараюся зайвого не говорити в колективі. То Євген зайшов та попросив бути таким самим і у грі.

Напевно, ця гра для мене – найкраща за концентрацією, яка від першої й до останньої компенсованої хвилини була безмежною. Упродовж усього матчу крутив головою на 360 градусів, щоб не втратити свого опонента й нічого не пропустити.

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Роналду? Чесно кажучи, я не намагався навмисне діяти жорстко. Просто так виходило. Він також неодноразово грав мені в ногу – навіть забої на гомілкостопі та коліні залишилися. Але приємно, коли про тебе говорить один із найкращих гравців світу", – цитує Миколенка прес-служба Динамо.