У рамках суботньої програми 32-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 32-й тур

Ноттінгем – Евертон – 0:1

Голи: Дукуре, 90+4

Брайтон – Лестер – 2:2

Голи: Жоау Педру, 31 (пен), 55 (пен) – Мавідіді, 38, Околі, 64

Саутгемптон – Астон Вілла – 0:3

Голи: Воткінс, 73, Мален, 79, Макгінн, 90+4

Нереалізований пенальті: Асенсіо, 69 (Астон Вілла), 90+4

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Миколенко повернувся у старт Евертона після пошкодження й провів повний матч проти Ноттінгема. Віталій зробив аж 70 дотиків до м'яча, виконавши 51 передач (48 точних). За кількістю вдалих пасів українець виявився найкращим у зустрічі. 19 з них відправились на чужу третину, а 2 із 3-х його лонгболів досягли адресата – як і один з двох кросів.

В обороні екс-динамівець теж проявив себе блискуче. Миколенко не припускався позиційних помилок, виграв обидва єдиноборства на землі, тріумфував у двох з трьох верхових дуелей і виконав два виноси. Особливо важливим став епізод, коли українець зняв з голови Вуда небезпечну подачу. Крім того, Віталій заробив штрафний у атаці на лівому фланзі.

Загалом, у доволі рівній грі "іриски" були гострішими, однак до забитих голів у основний час справа так і не дійшла. Все йшло до нульової нічиєї, однак помилка Мурільйо на 4-й компенсованій вилилась у контратаку гостей 3-в-1 – все завершилось переведенням на Дукуре та його влучним пострілом. 0:1! Евертон виграв вперше з 15 лютого, перервавши 6-матчеву безвиграшну серію.

Лестер же приїхав у гості до Брайтона й двічі пропустив з пенальті, які реалізував Жоау Педру. Таким чином, бразильський нападник відзначився вже 14-ма вдалими ударами з 11-метрових, починаючи із дебюту в серпні 2023 року – за цей період з "позначки" більше забивав тільки Салах.

"Лисиці" двічі відігрувались, однак на більше команди не вистачило. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию, внаслідок якої підопічні Рууда ван Ністелроя залишились у 14 очках від рятівної сімнадцятої сходинки. За шість турів до кінця.

"Святі" ж після звільнення Івана Юріча понад годину стримували гостей з Астон Вілли, маючи "нулі" на табло. Унаї Емері не витримав, знявши з пробігу Рашфорда та Ремзі й кинувши у бій Воткінса з Маленом. Цей хід миттєво знищив господарів.

На 68-й хвилині Воткінс заробив пенальті, однак Асенсіо не зміг його реалізувати.

На 73-й Оллі відзначився сам, відкривши рахунок, а на 79-й Мален подвоїв перевагу бірмінгемців. Асенсіо ж у компенсований час примудрився змарнувати ще один 11-метровий, але Макгінн миттєво зіграв на добиванні. 0:3! "Віллани" обійшли Челсі та піднялись у зону ЛЧ.

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