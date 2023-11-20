Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, як його одноклубники з АПЛ оцінюють шанси "синьо-жовтих" у дуелі з італійцями.

"Для мене вже добре те, що хлопці з Евертона знають, з ким ми граємо, і яка у нас ситуація в групі.

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Це для мене вже добре, що вони слідкують. Вони сказали, що цей матч – як фінал. А у фіналі все буває, і кожна команда може виграти", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться вже сьогодні, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45.

До слова, збірна Англії дочасно вийшла на континентальну першість з першої сходинки нашої групи і остання гра з Північною Македонією носитиме для "Трьох левів" тренувальний характер.

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