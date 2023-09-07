Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився очікуваннями від протистояння з англійською та італійською збірними в рамках відбору на Євро-2024.

"Щоразу, коли я приїжджаю до збірної, кажу: "Лише позитивні емоції". Радий всіх бачити – і хлопців, і тренерський штаб.

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Початок сезону видався для мене не найкращим. Було невелике пошкодження, але зараз я вже в строю. Відчуваю, що перебуваю у хорошій функціональній готовності. Але про клуб зараз не думаю – лише про збірну.

Що наша збірна може протиставити англійцям? Поки що з тренерським штабом ми матч з Англією не обговорювали. Але я думаю, що з такими командами треба мати правильний план, який слід виконувати. Якщо на полі у нас буде дисципліна – все буде добре.

Ми будемо протистояти протягом трьох днів двом топ-збірним. Буде важко, але ми для того сюди й приїхали, щоб із ними битися. Можу лише сказати, що італійський футбол більш дисциплінований і тактичний, а англійський – міцний в обороні й трохи більше індивідуальний в атаці", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, матч з Англією відбудеться 9 вересня, а з Італією – 12 вересня. Наразі "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці групи С другу сходинку, набравши 6 очок після 3-х турів. Англія лідирує, Італія йде третьою.

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