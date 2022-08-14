Миколенко опинився аж на 14 місці за рівнем зарплати в Евертоні, повідомляє Sportac. Пальму першості утримує Єррі Міна, який заробляє трохи більше 6,2 млн фунтів на рік (120 тисяч фунтів на тиждень).

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Віталій же загалом за рік отримує 1,67 млн фунтів стерлінгів (близько 1,98 млн євро на рік). В тиждень українцю надходить 32 тисячі фунтів.

Додамо, що Евертон наразі є однією з трьох команд в АПЛ, які за 2 тури не змогли здобути бодай очко. Команда українця наразі посідає 17 місце.

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