Після відходу Ешлі Янга з Евертона у Девіда Мойєса залишився лише Віталій Миколенко як єдиний лівий захисник. Це змушує "ірисок" вийти на трансферний ринок, щоб посилити позицію.

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Як повідомляє The Athletic, Евертон веде перемовини з Адамом Азну з Баварії. Мюнхенці можуть отримати за 19-річного марокканця 9 мільйонів євро. Німці планують включити в угоду пункт про перепродаж гравця. Азну розглядається Евертоном як більш атакувальний варіант на позиції Миколенка.

Адам деякий час провів в академії Барселони, а у 2022 році приєднався до Баварії. У складі німецького клубу він дебютував у листопаді 2024 року. Частину минулої кампанії Азну провів в оренді в Вальядоліді, зігравши за іспанський клуб у 13 матчах. Марокканець разом з Баварією брав участь у Клубному ЧС-2025.

У вересні 2024 року захисник дебютував за збірну Марокко. Азну за національну команду має шість матчів.

Варто зауважити, що Transfermarkt оцінює Адама Азну у чотири мільйони євро, більш ніж удвічі менше за ту суму, за яку клуби планують здійснити перехід.

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