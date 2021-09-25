Трабзонспор шукає підсилення на лівому фланзі захисту і одним з кандидатів розглядає оборонця Динамо Віталія Миколенка, повідомляє Fotospor.

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За інформацією джерела, наставник "бордово-блакитних" Абдула Авджі вкрай незадоволений грою 32-річного Ісмаїла Кейбаші і хотів би у найближче трансферне вікно вирішити цю проблему. Представник Суперліги шукає гравця після 1997 року народження, як того вимагають правила місцевої федерації футболу. Потенційний футболіст не повинен зазнати культурного шоку і має легко адаптуватися.

На думку представників Трабзонспора, під цей опис цілком підпадає Миколенко. Турецький клуб вже контактував з агентом Віталія Вадимом Шаблієм. Якщо захисника Динамо зацікавить перехід у чемпіонат Туреччини – переговори продовжаться.

Нагадаємо, Віталій – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2017 році. У серпні цього ж року вперше дебютував за головну команду у матчі проти кам'янської Сталі. У поточному сезоні провів у біло-синій футболці 10 матчів у всіх турнірах, віддавши 2 результативні передачі. Його контракт з киянами чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

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