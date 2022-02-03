Ешлі Коул відтепер теж працюватиме з Віталієм Миколенком. Він став помічником головного тренера, інформує офіційний сайт Евертона.

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Лемпард високо оцінив професіоналізм Коула: "Я радий, що вдалось додати Ешлі у команду. Всі знають про його чудову ігрову кар'єру і про те, чого він досяг. Зараз він шанований тренер, який здобув визнання за свою роботу зі збірною Англії U-21. Він додасть ентузіазму, адже є дуже добрим молодим тренером, який надає сили нашому тренерському штабу".

Ешлі відповів взаємністю: "Я був у захваті, коли Френк запросив мене. Це чудова можливість, їду сюди, щоб старанно працювати і спробувати допомогти Евертону досягти успіху. Шанс знову поєднатись із Френком був ще однією величезною перевагою. Він чудовий менеджер та керівник".

Нагадаємо, 41-річний англієць за час своєї кар'єри встиг стати не лише легендою Челсі (338 матчів) й Арсенала (228 поєдинків), а й збірної Англії (107 зустрічей). Коли він повісив бутси на цвях, очолив молодіжку "синіх", а влітку 2021-го увійшов у тренерський штаб "Трьох левів" U-21.

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