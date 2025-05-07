Евертон спробує переманити Хуніора Фірпо, контракт якого із Лідсом завершується майбутнього літа, повідомляє Goodison News.

Ярмолюк перевершив усіх в АПЛ, трансфер Таловєрова, Забарному знайшли топ-клуб після історичного тріумфу – це не ПСЖ

Зазначається, що "іриски" хочуть підсилити позицію крайнього захисника та вже контактували з агентами домініканця. TBR Football повідомляв, що, окрім Евертона, Фірпо зацікавив Крістал Пелас та Вест Хем, а також клуби з Іспанії та Італії, зокрема, Барселону та Мілан.

До слова, Фірпо не надто вдало починав у Лідсі, однак у цьому сезоні в 35 матчах відзначився аж 4 голами та 10 асистами. Хуніор не лише виходив на звичній позиції зліва в обороні (там, де грає Віталій Миколенко), але з'являвся і на правому фланзі захисту та в центрі поля.

"Готовий приїхати у збірну України": Ігнатенко – про золотий Слован і матч проти Мессі та ще двох зірок з іншої планети