Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Вільяреала і збірної Франції U-21 Тьєрно Баррі. Гравець поставив підпис під контрактом до літа 2029 року. Згідно з Фабріціо Романо, трансфер обійшовся "ірискам" в 31 млн євро.

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Баррі – 190-сантиметровий форвард таранного типу, який рік тому перейшов у Вільяреал з Базеля. Він швидко освоївся в Ла Лізі і забив 11 м'ячів за сезон. Тим самим він допоміг своїй команді посісти п'яте місце і вийти в Лігу чемпіонів.

"Я дуже щасливий. Дуже хвилююче бути тут. З нетерпінням чекаю початку сезону і сподіваюся, що почну якомога швидше", – зазначив форвард.