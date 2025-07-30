Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Адама Азну. Згідно з даними порталу Transfermarkt, за 19-річного марокканця "іриски" заплатили 9 млн євро. Він уклав 4-річну угоду.

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Азну став гравцем Баварії в 2023 році, перейшовши з Барселони, але в основі мюнхенців закріпитися не зміг. Другу частину минулого сезону Адам провів у Вальядоліді, за який відіграв у 13 матчах Ла Ліги, але не допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні.

У вересні 2024 року захисник дебютував за збірну Марокко. Азну за національну команду має шість матчів.

Новачок Евертона – прямий конкурент для Віталія Миколенка, який також грає на позиції лівого захисника.