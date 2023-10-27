Українець в минулому турі добре виступив проти Ліверпуля (0:2), а саме англійських журналістів вразила його гра проти нападника мерсисайдців Мохамеда Салаха. На прес-конференції Шона Дайча запитали, що він думає про форму Миколенка.

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"Так, я вважаю, що Віталій дуже добре працює. Він продовжує розвиватися", – цитує наставника "ірисок" Liverpool Echo.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року. Загалом український захисник зіграв за англійський клуб 58 матчів.

В 10 турі "іриски" зіграють на виїзді проти Вест Хема. Ця зустріч запланована на 29 жовтня, початок о 15:00 за київським часом.

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