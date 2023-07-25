Захисник збірної України Віталій Миколенко зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. Майбутня дружина 24-річного футболіста Вікторія відповіла згодою, похизувавшись каблучкою на безіменному пальці.

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Пам'ятні фото пара виклала на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram. Молодят вже встиг привітати клуб Віталія, прес-служба української Прем'єр-ліги, Влада Седан (у якої пара певний час мешкала після переїзду), партнер по збірній України Роман Яремчук, колєга по риболовлі Віктор Вацко та інші.

Нагадаємо, Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року (контракт до 30 червня 2026 р.). Минулого сезону він провів у складі "ірисок" 35 матчів (без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

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