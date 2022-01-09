Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів, що відчув після свого першого матчу за "ірисок".

"Мої перші 120 хвилин у футболці Евертона. Дякую тренеру та одноклубникам. Для мене також була важливою підтримка вболівальників", – написав Миколенко в своєму Instagram.

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Додамо, що Віталія в коментарях встигли привітати Роман Яремчук та Микола Шапаренко – форвард Бенфіки відзначив рівень англійської новачка "ірисок".

Миколенко дебютував за Евертон у матчі Кубка Англії, де допоміг пройти Халл Сіті у додатковий час (3:2). Миколенко ж відіграв усі 120 хвилин. Наступний поєдинок Евертону належить зіграти в АПЛ проти Лестера, матч запланований на 11 січня, початок о 22:00.

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