Миколенко опинився у старті Евертона на матч проти Вест Хема – українцю виділили особливу роль
14:13 - Читать на русском
Віталій Миколенко залишається залізним гравцем основи Евертона.
Українець вийде на гостьовий матч 10 туру АПЛ проти Вест Хема з перших хвилин. Стартовий свисток о 15:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна подивитися на платформі Setanta Sports, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн.
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Миколенко вшосте поспіль отримує місце в старті на поєдинок АПЛ. Евертон обрав обличчя українця для презентації складу в соцмережах.
Стартовий склад Евертона:
Стартовий склад Вест Хема:
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