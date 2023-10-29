Українець вийде на гостьовий матч 10 туру АПЛ проти Вест Хема з перших хвилин. Стартовий свисток о 15:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна подивитися на платформі Setanta Sports, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн.

Тоттенхем на виїзді втримав перемогу над Крістал Пелас і закріпився на вершині АПЛ

Миколенко вшосте поспіль отримує місце в старті на поєдинок АПЛ. Евертон обрав обличчя українця для презентації складу в соцмережах.

Стартовий склад Евертона:

Стартовий склад Вест Хема: