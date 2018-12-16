Миколенко: Образливо, що на Шахтар в Києві прийшло понад 30 тисяч людей, а на нас лише 11 тисяч

Захисник Динамо Віталій Миколенко зізнався, що йому образливо через кількість вболівальників на матчі проти Яблонця.

"Динамо – клуб з великою історією і дуже сподіваюся, що зможу зробити свій вклад у нові серйозні перемоги. Сподіваюся, вони прийдуть уже найближчим часом. Взагалі, хотів би привітати наших вболівальників з Новим роком, побажати всім нам перемог. І терпіння.

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А ще хотілося б, щоб з весни на наші матчі приходило більше людей. Ми зробимо все від нас належне, щоб люди хотіли приходити на стадіон. Але й без підтримки вболівальників грати важко.

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Зізнаюся, було дуже прикро й образливо від розуміння, що на Шахтар з Ліоном у середу прийшло понад 30 тисяч людей, а наш поєдинок відвідали 11 тисяч. Звичайно, ми теж винні, що так відбувається, але хотілося б також, щоб люди демонстрували свою любов до Динамо не тільки на словах", – цитує Миколенка UkrBall.