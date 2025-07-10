Віталій Миколенко готується разом зі своєю командою до старту нової кампанії. Як повідомляє Everton FC News, українець змінив ігровий номер.

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У соцмережах з'явилася світлина, на якій помітно, що захисник тепер має 16 номер. Раніше Миколенко грав під 19-м у складі "ірисок". №16 не новий для Віталія, під ним він виступає у збірної України, а також носив його в київському Динамо.

Нагадаємо, Миколенко приєднався до Евертона в січні 2022 року. Загалом за "ірисок" він відіграв у 122 матчах, в яких забив чотири голи та віддав три асисти.

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